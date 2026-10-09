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Paolo Tiramani dopo lo schianto: “Grazie a tutti per la vicinanza”

“Brutta esperienza. Sono felice di poterla raccontare”

Pubblicato

23 minuti fa

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Paura per Paolo Tiramani, coinvolto in un incidente in autostrada
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Paolo Tiramani dopo lo schianto: “Grazie a tutti per la vicinanza”.
L’ex sindaco di Borgosesia è rimasto vittima di un incidente in autostrada l’altro giorno. Stava percorrendo il tratto tra Genova e Savona quando l’auto ha iniziato a sbandare.
Ha subito diverse lesioni, ma per fortuna sta bene.
E’ lui stesso a scrivere la sua esperienza.
“Volevo ringraziare tutti, per l’affetto e la vicinanza dimostrata in queste ore.
Volevo ringraziare il personale dell’ospedale Evangelico di Voltri per le cure prestate.
È stata una brutta esperienza, in pochi attimi ho pensato al peggio.
Ho una vertebra cervicale fratturata e un po’ di dolori e contusioni ovunque, per le quali mi ritengo fortunato.
Nonostante andassi molto piano, forse per la pioggia battente, ho perso il controllo della mia autovettura che ha iniziato a carambolare, senza coinvolgere altri mezzi, da una corsia all’altra finendo in testa coda contro un guard rail.
Sono felice di poterla raccontare”
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