Paolo Tiramani dopo lo schianto: “Grazie a tutti per la vicinanza”.

L’ex sindaco di Borgosesia è rimasto vittima di un incidente in autostrada l’altro giorno. Stava percorrendo il tratto tra Genova e Savona quando l’auto ha iniziato a sbandare.

Ha subito diverse lesioni, ma per fortuna sta bene.

E’ lui stesso a scrivere la sua esperienza.

“Volevo ringraziare tutti, per l’affetto e la vicinanza dimostrata in queste ore.

Volevo ringraziare il personale dell’ospedale Evangelico di Voltri per le cure prestate.

È stata una brutta esperienza, in pochi attimi ho pensato al peggio.

Ho una vertebra cervicale fratturata e un po’ di dolori e contusioni ovunque, per le quali mi ritengo fortunato.

Nonostante andassi molto piano, forse per la pioggia battente, ho perso il controllo della mia autovettura che ha iniziato a carambolare, senza coinvolgere altri mezzi, da una corsia all’altra finendo in testa coda contro un guard rail.

Sono felice di poterla raccontare”

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