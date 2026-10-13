Cronaca
Lite tra genitori e figli: intervengono i carabinieri
Diverse le richieste di aiuto giunte alle forze dell’ordine
Aumentano con sempre maggiore frequenza le richieste di aiuto che giungono alle centrali operative delle forze dell’ordine per sedare violenti litigi tra le mura domestiche.
A volte tutto scaturisce per un rifiuto. E nei giorni scorsi sono state diverse le richieste di aiuto giunte dalle forze dell’ordine da parte dei genitori.
Lite tra genitori e figli: intervengono i carabinieri
Una tendenza preoccupante che vede protagonisti giovanissimi e adolescenti che, in preda a scatti d’ira, danno vita a situazioni di forte tensione scagliandosi contro i propri genitori.
Di fronte a comportamenti aggressivi, urla e danni agli arredi, i familiari, spaventati e nell’impossibilità di gestire da soli la furia dei figli, si vedono costretti a comporre il numero di emergenza. L’intervento dei Carabinieri diventa così l’ultima risorsa per evitare che le discussioni degenerino in episodi ancora più gravi.
L’arrivo delle pattuglie serve a riportare la calma e a proteggere l’incolumità dei presenti, ma accende anche i riflettori su un disagio giovanile sempre più diffuso, che mette a dura prova l’equilibrio di molte famiglie del territorio.
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