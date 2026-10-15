Inseguimento folle: moto in fuga ad alta velocità

Inseguimento folle martedì pomeriggio. Un uomo in sella a un grosso scooter è stato inseguito dalle forze dell’ordine nella zona della rotonda in cui confluisce corso Europa, lungo la strada Trossi.

La fuga della moto ha sorpreso gli automobilisti in transito, che si sono trovati davanti il mezzo lanciato a velocità sostenuta con alle spalle gli agenti della polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato dal mancato stop imposto dagli agenti. Il conducente, invece di accostare, avrebbe deciso di proseguire cercando di sottrarsi al controllo. Innescando così un inseguimento che ha creato non poca apprensione nei numerosi automobilisti e in chi si trovava in quel momento nella zona.

Inseguimento folle

La situazione si è fatta ancora più pericolosa poco oltre il primo distributore di benzina lungo la Trossi. In quel punto, stando alle informazioni raccolte, lo scooter avrebbe oltrepassato lo spartitraffico. Andando a inserirsi contromano e aumentando così il rischio per gli altri veicoli presenti sulla carreggiata.

È stato proprio questo passaggio a rendere particolarmente delicati quei momenti. Gli automobilisti si sono trovati di fronte a una scena improvvisa e insolita, con il mezzo in fuga che cercava una via di uscita nel traffico. Mentre gli agenti tentavano di contenerne i movimenti e di evitare conseguenze peggiori per la circolazione.

A un certo punto il motociclista avrebbe lasciato il mezzo e avrebbe proseguito la fuga a piedi. La corsa però è durata poco, l’uomo è stato successivamente raggiunto e fermato dalla polizia e portato in questura. Resta da chiarire per quale motivo non si sia fermato all’alt, elemento che rappresenta adesso uno dei punti centrali degli approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

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