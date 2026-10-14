Fermato per il gin rubato al supermercato, aveva anche l’hashish in tasca.

Fermato per il gin rubato al supermercato, aveva anche l’hashish in tasca

Era andato a rubare una bottiglia di gin, o almeno questo sarebbe stato il suo obiettivo, senza preoccuparsi troppo di un piccolo particolare: aveva anche dell’hashish in tasca. Un dettaglio emerso soltanto quando, dopo essere stato fermato per il tentato furto, sono intervenute le forze dell’ordine.

È successo nella serata di martedì scorso all’Esselunga di Biella, dove un giovane uomo è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza della Mek Pol dopo aver superato le casse senza pagare la merce. A quanto risulta, si trattava di una bottiglia di gin.

I vigilanti hanno quindi allertato la polizia e sul posto è intervenuta una volante della questura di Biella. Durante le procedure di identificazione, gli agenti hanno trovato il giovane in possesso di hashish. La quantità, secondo quanto emerso, sarebbe stata compatibile con il consumo personale: per questo motivo non è scattata alcuna denuncia per la sostanza stupefacente.

Il tentativo di furto si inserisce in una serie di episodi che, nei giorni scorsi, hanno richiesto l’intervento della vigilanza e delle forze dell’ordine nella zona del centro commerciale.

Di recente, ad esempio, la polizia era stata chiamata per una situazione ben più concitata. Un uomo già noto avrebbe minacciato un conoscente all’interno della struttura, arrivando a prospettare di spaccargli la faccia con una bottiglia se non gli avesse consegnato del denaro.

Allontanato dai vigilanti, il protagonista della vicenda si era poi spostato verso i vicini giardini Zumaglini, dove aveva dato in escandescenze, iniziando a colpirsi da solo con la bottiglia e a dare testate contro una panchina. Poliziotti e carabinieri lo avevano bloccato prima che si facesse seriamente del male.

Immagine di repertorio

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