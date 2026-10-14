CircondarioCronaca
Candelo dice addio all’alpino Giovanni Girotto
Era molto conosciuto e apprezzato
Candelo dice addio all’alpino Giovanni Girotto.
Candelo dice addio all’alpino Giovanni Girotto
La comunità di Candelo piange la scomparsa di Giovanni Girotto, alpino molto conosciuto e apprezzato. Per anni ha partecipato con costanza agli appuntamenti e alle iniziative del gruppo.
La veglia di preghiera è prevista questa sera alle 19 nella chiesa di San Lorenzo. I funerali si terranno giovedì 15 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro.
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