Candelo dice addio all’alpino Giovanni Girotto.

Candelo dice addio all’alpino Giovanni Girotto

La comunità di Candelo piange la scomparsa di Giovanni Girotto, alpino molto conosciuto e apprezzato. Per anni ha partecipato con costanza agli appuntamenti e alle iniziative del gruppo.

La veglia di preghiera è prevista questa sera alle 19 nella chiesa di San Lorenzo. I funerali si terranno giovedì 15 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro.

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