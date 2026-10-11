Cade e batte la testa violentemente: soccorsa dai passanti e da due carabiniere

A volte bastano pochi secondi e una serie di coincidenze per fare la differenza. Una donna è caduta rovinosamente sull’asfalto, battendo con violenza la testa e iniziando a perdere molto sangue. Ma proprio in quel momento, quasi come se tutto si fosse incastrato alla perfezione, attorno a lei si è messa in moto una piccola catena di soccorsi: alcuni passanti, due carabiniere appena uscite dal vicino comando e, pochi istanti dopo, persino un’ambulanza che transitava casualmente lungo la strada.

Cade e batte la testa sull’asfalto in via Rosselli

È successo nei giorni scorsi in via Rosselli, dove un’anziana pensionata biellese è rimasta seriamente ferita dopo una pericolosa caduta. A rendere meno drammatico l’episodio, la pronta mobilitazione di chi si trovava sul posto e una serie di fortunate coincidenze che hanno permesso alla donna di ricevere assistenza in tempi rapidissimi.

La donna stava passeggiando lungo la via quando, per cause accidentali, è inciampata ed è caduta in avanti, battendo violentemente la testa. L’urto le ha provocato una profonda ferita nella zona sotto il mento, dalla quale ha iniziato a perdere molto sangue.

Soccorsa dai passanti e da due carabiniere

I primi a intervenire sono stati alcuni passanti, che si sono immediatamente prodigati per aiutarla. Proprio in quei momenti, dal vicino comando dei carabinieri stava uscendo un’auto di servizio. I presenti hanno richiamato l’attenzione dei militari e due carabiniere sono accorse a loro volta, raggiungendo rapidamente la donna per prestarle assistenza. Nel frattempo era già stata allertata la centrale del 118. Ma la coincidenza non finisce qui: pochi istanti dopo, lungo via Rosselli è transitata anche un’ambulanza che stava trasportando una persona le cui condizioni non erano gravi. Accortisi della situazione, i sanitari si sono subito fermati per dare una mano, in attesa dell’arrivo dell’equipaggio medicalizzato.

Assistita dal 118 e accompagnata all’ospedale in ambulanza

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la pensionata è stata trasportata all’ospedale degli Infermi di Ponderano per gli accertamenti e le cure necessarie. Stando alle informazioni disponibili, nonostante la violenza dell’impatto e la ferita riportata, la donna non sarebbe stata in pericolo di vita.

Al di là della paura per quanto accaduto, l’episodio mette in luce un aspetto positivo: la tempestività e la collaborazione di tutte le persone intervenute. Dai passanti alle due carabiniere, fino ai sanitari dell’ambulanza di passaggio, tutti hanno contribuito a garantire un primo soccorso immediato, senza perdere tempo prezioso in attesa dell’arrivo degli altri mezzi di emergenza.

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