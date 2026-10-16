Aveva una serra di marijuana in casa: arrestato 48enne

Nella giornata di mercoledì 14 ottobre la Polizia di Stato di Novara e di Biella ha proceduto all’arresto di un uomo italiano, 48enne, con precedenti in materia di stupefacenti, che aveva allestito una vera e propria serra all’interno della propria abitazione, in Carpignano Sesia (NO).

La perquisizione operata dagli agenti delle Squadre Mobili di Novara e Biella ha permesso di rinvenire e sequestrare strutture artificiali per la coltivazione e numerose piante di marijuana, oltre a sostanza già pronta alla vendita per il consumo.

In particolare, nel locale cantina dell’abitazione sono stati trovati flaconi di fertilizzante e due strutture artificiali per la coltivazione: nella prima vi erano 6 piante in stato di infiorescenza, mentre nella seconda vi erano 25 piante in fase di crescita.

In un altro locale dell’abitazione sono stati trovati 148,9 gr. di marijuana già pronta al consumo, oltre a due bilancini e materiale da confezionamento.

Nel rustico attiguo all’abitazione, ulteriori 764 gr. di marijuana pronta al consumo, oltre ad involucri contenenti rispettivamente 2,1 gr. di eroina e 0,31 gr. di cocaina.

Nel giardino di proprietà, inoltre, sono state rinvenute, occultate dalla vegetazione, ulteriori 3 piante di marijuana in stato di infiorescenza.

Il sequestro operato ha permesso quindi di evitare che sul mercato degli stupefacenti pervenisse quasi un chilogrammo di marijuana pronta al consumo, oltre a quella in fase di infiorescenza e al futuro ciclo di fioritura.

A seguito della redazione degli atti a suo carico, l’uomo è stato tratto in arresto.

Il provvedimento è stato eseguito sulla scorta degli elementi probatori allo stato acquisiti,

ragione per cui sussiste la presunzione di innocenza sino alla definitività del giudizio.

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