Auto contro un cartello in via Oremo: un ferito.

Auto contro un cartello in via Oremo: un ferito

Incidente stradale in via Oremo a Biella, dove un’auto è finita contro un cartello stradale. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Tra le ipotesi al vaglio c’è una manovra per evitare un altro veicolo. La Polizia Locale sta ricostruendo l’accaduto.

Immagine di repertorio

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