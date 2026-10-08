Auto abbatte un palo della luce in via Quintino Sella.

Auto abbatte un palo della luce in via Quintino Sella

Incidente nel tardo pomeriggio del 7 ottobre, in via Quintino Sella, nel comune di Quaregna Cerreto. Un’auto, per cause ancora da accertare, è finita contro un palo della luce, abbattendolo.

Il conducente sarebbe rimasto illeso. A segnalare quanto accaduto è stata anche la sindaca di Quaregna Cerreto, Katia Giordani, che attraverso un post pubblicato sui social con fotografie ha informato i cittadini della situazione: “Causa sinistro Via Quintino Sella abbattuto punto luce. Sarà ripristinato in fase successiva alla perizia assicurativa”.

Foto profilo Facebook Katia Giordani

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato