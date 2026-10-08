CossateseCronaca
Auto abbatte un palo della luce in via Quintino Sella
Incidente nel comune di Quaregna Cerreto
Auto abbatte un palo della luce in via Quintino Sella.
Auto abbatte un palo della luce in via Quintino Sella
Incidente nel tardo pomeriggio del 7 ottobre, in via Quintino Sella, nel comune di Quaregna Cerreto. Un’auto, per cause ancora da accertare, è finita contro un palo della luce, abbattendolo.
Il conducente sarebbe rimasto illeso. A segnalare quanto accaduto è stata anche la sindaca di Quaregna Cerreto, Katia Giordani, che attraverso un post pubblicato sui social con fotografie ha informato i cittadini della situazione: “Causa sinistro Via Quintino Sella abbattuto punto luce. Sarà ripristinato in fase successiva alla perizia assicurativa”.
Foto profilo Facebook Katia Giordani
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