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Ragazze litigano e volano i bicchieri: arrivano i carabinieri
Momenti di tensione a Candelo
Ragazze litigano e volano i bicchieri: arrivano i carabinieri.
Ragazze litigano e volano i bicchieri: arrivano i carabinieri
Momenti di tensione a Candelo, dove venerdì 9 ottobre è scoppiata una lite all’esterno di un locale. La discussione avrebbe coinvolto tre giovani donne della zona e sarebbe degenerata dopo la rottura di alcuni bicchieri.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’accaduto. Il titolare dell’esercizio potrebbe ora sporgere denuncia per danneggiamento.
Immagine di repertorio
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