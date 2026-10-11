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Ragazze litigano e volano i bicchieri: arrivano i carabinieri

Momenti di tensione a Candelo

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16 secondi fa

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Ragazze litigano e volano i bicchieri: arrivano i carabinieri
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Ragazze litigano e volano i bicchieri: arrivano i carabinieri.

Ragazze litigano e volano i bicchieri: arrivano i carabinieri

Momenti di tensione a Candelo, dove venerdì 9 ottobre è scoppiata una lite all’esterno di un locale. La discussione avrebbe coinvolto tre giovani donne della zona e sarebbe degenerata dopo la rottura di alcuni bicchieri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’accaduto. Il titolare dell’esercizio potrebbe ora sporgere denuncia per danneggiamento.

Immagine di repertorio

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