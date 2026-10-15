BiellaCronaca
Spettacolare soccorso di una donna bloccata in casa
Mattinata di paura a Biella
Spettacolare soccorso di una donna bloccata in casa.
Spettacolare soccorso di una donna bloccata in casa
Mattinata di paura per un’anziana donna che vive in via Falletti, a Biella, sfortunata protagonista di un pericoloso incidente domestico.
Secondo le prime informazioni raccolte, la pensionata sarebbe caduta mentre si trovava all’interno della propria abitazione, finendo a terra senza riuscire più a rialzarsi. È quindi scattata la richiesta di soccorso.
Per raggiungere l’appartamento, le squadre dei pompieri hanno dovuto utilizzare l’autoscala e raggiungere il balcone. Una volta arrivati alla finestra, sono entrati nell’alloggio e hanno aperto la porta per consentire ai sanitari del 118 di raggiungere la malcapitata e prestarle una prima assistenza. Sul posto erano presenti anche gli agenti della Squadra volanti della questura di Biella.
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