Poliziotto colpito alla testa e preso a calci: arrestato un uomo.

Poliziotto colpito alla testa e preso a calci: arrestato un uomo

Un funzionario della Questura di Biella, libero dal servizio, è stato aggredito e ferito dopo essere intervenuto per fermare un gruppo di persone straniere che stava danneggiando alcune autovetture in sosta. L’episodio si è concluso con l’intervento degli equipaggi della Polizia di Stato e l’arresto di uno dei soggetti coinvolti.

L’episodio che ha visto ferito un operatore della Polizia si è verificato a Biella la sera dell’8 ottobre, quando un funzionario della Questura, libero dal servizio, ha notato un gruppo di persone straniere mentre danneggiava alcune autovetture parcheggiate lungo la strada.

Il funzionario, dopo aver allertato il numero di emergenza 112, è intervenuto per verificare quanto stesse accadendo e richiamare l’attenzione dei presenti sulla condotta in atto.

L’intervento ha provocato la reazione violenta di uno dei soggetti, che lo ha colpito alla testa con un oggetto contundente. Una volta caduto a terra, il funzionario è stato raggiunto da ulteriori colpi e calci al capo e al volto, riportando lesioni e una copiosa perdita di sangue.

L’arrivo degli equipaggi della Polizia di Stato ha consentito di interrompere le violenze e bloccare uno dei presunti responsabili. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha continuato a manifestare un comportamento aggressivo anche dopo l’arresto, arrivando a colpire ripetutamente con la testa i finestrini e il divisorio dell’autovettura di servizio.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. In sede di udienza di direttissima, l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

Immagine di repertorio

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