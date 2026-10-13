La menopausa può portare con sé cambiamenti e domande che riguardano la salute, il corpo e la vita quotidiana. Offrire informazioni e occasioni di confronto, in un contesto aperto all’ascolto, è il filo conduttore di “Parliamone insieme – Menopausa Day. Vivere più a lungo, vivere meglio”.

Menopausa: parliamone insieme agli esperti dell’Asl Biella

L’iniziativa è in programma sabato 24 ottobre 2026, dalle ore 9.45 alle 13.00, al Circolo Sociale Biellese, in piazza Martiri della Libertà 16 a Biella, con la partecipazione di professionisti di diverse specialità dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella.

Una mattinata per comprendere meglio questa fase della vita e parlare anche degli aspetti che talvolta si fa più fatica a condividere. Gli incontri affronteranno il benessere della donna da più punti di vista: salute cardiovascolare, alimentazione, equilibrio ormonale, ossa, muscoli e articolazioni, pavimento pelvico e sessualità. Alle informazioni si affiancheranno le domande del pubblico, le attività esperienziali e gli spazi di confronto tra donne.

DALLE ORE 10 ALLE 12 LE SESSIONI DIVULGATIVE

Nel corso della mattinata si alterneranno brevi incontri con specialisti di diverse Strutture dell’ASL BI

Ad aprire i lavori sarà Bianca Masturzo, Direttore della Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia dell’ASL BI, con l’intervento “Quando i conti non tornano: i segnali da non sottovalutare in menopausa”.

Alessandro Messina, medico della Struttura di Ostetricia e Ginecologia, affronterà il tema “Menopausa: il cambiamento che apre una nuova fase della vita. Terapia ormonale: miti, realtà e nuove opportunità”.

Fabiana Patti, medico della Struttura di Cardiologia e UTIC, parlerà di “Un cuore da proteggere: come la menopausa cambia il rischio cardiovascolare”, mentre Francesco Gallo, Dietologia, approfondirà “Il peso non è solo una questione di calorie: alimentazione e longevità dopo i 50 anni”.

Luisa Barana e Veronica Demichelis, Diabetologia ed Endocrinologia, spiegheranno “Menopausa: quando è il momento di rivolgersi all’endocrinologo”. Con Erika Fanton, Medicina Riabilitativa, si parlerà di “Ossa, muscoli e articolazioni: continuare a muoversi senza dolore”.

Tiziana Lo Cicero e Sofia Vegro, Ostetricia e Ginecologia, affronteranno “Ritrovare equilibrio e intimità: pavimento pelvico e sessualità senza tabù”. A concludere gli approfondimenti sarà Bianca Masturzo, Direttore della Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia dell’ASL BI, con l’intervento “Quando i conti non tornano: i segnali da non sottovalutare in menopausa”.

Durante la mattinata sarà previsto uno spazio per le domande del pubblico, con la possibilità di confrontarsi direttamente con i professionisti.

DALLE ORE 12:00 ATTIVITÀ ESPERIENZIALI SU PRENOTAZIONE

Dalle 12 alle 12.30 si terrà una sessione di ginnastica del pavimento pelvico, della durata di 30 minuti e accessibile a tutte anche senza precedente esperienza.

Dalle 12.30 alle 13 è previsto “Il cerchio della menopausa”, momento di ascolto, confronto e condivisione in un contesto accogliente, riservato e informale, insieme a un’ostetrica esperta e ad altre donne.

Per partecipare alle attività esperienziali è necessaria la prenotazione, inviando una mail a eventi@aslbi.piemonte.it

Per tutta la mattinata saranno inoltre presenti stand informativi, nei quali sarà possibile incontrare i professionisti sanitari, ricevere materiale e consigli personalizzati su salute e benessere. L’accesso alle sessioni divulgative e agli stand è libero e gratuito.

Un Ambulatorio per accompagnare le donne in menopausa

Per le donne che desiderano una valutazione specialistica, all’Ospedale di Biella è attivo un Ambulatorio dedicato esclusivamente alla menopausa, nell’ambito della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia, diretta dalla dottoressa Bianca Masturzo. Gli specialisti prendono in carico le pazienti e propongono percorsi diagnostico-terapeutici personalizzati: un servizio che tiene conto dei bisogni della singola donna e la accompagna in questa fase della vita.

Le visite si svolgono il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle 18. Per accedere è necessaria l’impegnativa del Medico curante con la dicitura “Prima visita Ginecologica per Menopausa”. Per prenotare è possibile contattare la Segreteria ai numeri 015 15157601 o 015 15157602, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, oppure il Numero Verde 800 300 500.

L’attenzione alla salute delle donne e i tre Bollini Rosa

Il servizio dedicato alla menopausa fa parte di un’offerta che accompagna le donne nelle diverse età della vita. Comprende, tra gli altri, i percorsi per l’endometriosi, le patologie del pavimento pelvico e uro-ginecologiche, la ginecologia oncologica e il rischio eredo-familiare. Negli ultimi anni il reparto ha ampliato le attività ambulatoriali e chirurgiche, introducendo anche la chirurgia robotica.

Tra l’altro l’Ospedale di Biella ha ricevuto da Fondazione Onda ETS tre Bollini Rosa per il biennio 2026-2027, il massimo riconoscimento previsto dal programma dedicato alla salute femminile e alla medicina di genere. La valutazione guarda alla cura nel suo insieme: le specialità cliniche disponibili, i percorsi di prevenzione, diagnosi e cura che coinvolgono più discipline e l’attenzione all’accoglienza e all’assistenza.

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