Il ministro Pichetto : “Solidarietà alle forze dell’ordine”

“Piena solidarietà alle Forze dell’Ordine, che hanno dovuto fronteggiare autentici atti di guerriglia urbana, dimostrando professionalità e senso del dovere. Quanto accaduto in città come Milano, Torino e Bologna merita una condanna senza riserve né ambiguità, perché nulla ha a che vedere con il legittimo dissenso. Ogni tentativo di introdurre distinguo è semplicemente irresponsabile”. Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.