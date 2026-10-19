BiellaPolitica
Il ministro Pichetto : “Solidarietà alle forze dell’ordine”
Dopo i disordini del fine settimana a Torino e Milano
“Piena solidarietà alle Forze dell’Ordine, che hanno dovuto fronteggiare autentici atti di guerriglia urbana, dimostrando professionalità e senso del dovere. Quanto accaduto in città come Milano, Torino e Bologna merita una condanna senza riserve né ambiguità, perché nulla ha a che vedere con il legittimo dissenso. Ogni tentativo di introdurre distinguo è semplicemente irresponsabile”. Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
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