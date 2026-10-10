«Dammi i soldi o ti spacco la faccia». Allontanato, si prende a bottigliate da solo.

«Dammi i soldi o ti spacco la faccia»

Prima la minaccia all’interno del centro commerciale, poi le intemperanze all’esterno e infine anche gesti di autolesionismo davanti alle forze dell’ordine. È stata una serata parecchio movimentata quella di sabato scorso in via Lamarmora, dove un giovane di circa vent’anni di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine, ha creato diversi problemi, rendendo necessario l’intervento degli addetti alla vigilanza della Mek Pol, dei poliziotti e dei carabinieri.

Tutto è iniziato all’altezza delle casse dell’Esselunga. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, il ragazzo avrebbe avvicinato un altro uomo, probabilmente una persona che già conosceva, intimandogli di consegnargli del denaro. Per rendere ancora più persuasiva la richiesta, gli avrebbe agitato davanti al volto una bottiglia di vetro, arrivando a dirgli: «Dammi i soldi… o ti spacco la testa».

Una scena decisamente insolita e inaspettata, anche alla luce delle numerose altre persone presenti. La vittima si è rifiutata di consegnargli il denaro e tra i due è nato un diverbio, immediatamente sedato dall’intervento degli addetti alla vigilanza. I responsabili della sicurezza sono arrivati subito e hanno impedito possibili degenerazioni. Il giovane, apparso alterato dall’alcol, si è quindi allontanato dalla zona delle casse ed è uscito dal centro commerciale. Nel frattempo i vigilanti hanno ovviamente allertato anche le forze dell’ordine.

Una volta all’esterno, il ragazzo si è spostato verso i giardini Zumaglini, continuando a manifestare un comportamento particolarmente agitato. Sul posto sono giunte le volanti della questura di Biella, affiancate da una pattuglia dei carabinieri intervenuta in ausilio.

La situazione è rimasta tesa anche durante le fasi di identificazione. Il ventenne, infatti, avrebbe continuato a dare in escandescenze, rivolgendo verso sé stesso la propria aggressività. Nonostante i ripetuti tentativi degli agenti e dei militari di tranquillizzarlo, avrebbe compiuto alcuni gesti di autolesionismo, colpendosi con la stessa bottiglia e arrivando anche a dare testate contro una panchina.

Una volta fermato e reso inoffensivo, il giovane è stato accompagnato negli uffici della questura, dove sono stati avviati gli accertamenti e gli approfondimenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto al centro commerciale e successivamente ai giardini Zumaglini.

Immagine di repertorio

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