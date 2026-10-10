Cocaina e hashish nascosti nei pannelli dell’auto: arrestato 28enne.

Cocaina e hashish nascosti nei pannelli dell’auto: arrestato 28enne

Nella giornata del 9 ottobre gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Biella, impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un uomo di 28 anni, di nazionalità marocchina.

L’attenzione degli investigatori è stata attirata da un’autovettura che, proveniente dalla statale e diretta verso Ponderano, si è addentrata nel centro abitato percorrendo alcune vie a bassa velocità. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere al controllo del veicolo.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti, occultati in vari punti dell’autovettura, anche all’interno dei pannelli degli sportelli.

Nel dettaglio, sono stati sequestrati circa 53 grammi lordi di cocaina e 207 grammi lordi di hashish.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dagli ulteriori accertamenti è inoltre emersa l’assenza di documentazione attestante la regolarità del soggiorno sul territorio nazionale, circostanza per la quale è stato deferito anche per la violazione della normativa in materia di immigrazione.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’arresto è stato successivamente convalidato ed è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Biella.

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