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Cade da un ponteggio in cantiere: operaio in codice giallo

Incidente sul lavoro a Biella

Pubblicato

7 secondi fa

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Cade da un ponteggio in cantiere: operaio in codice giallo
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Cade da un ponteggio in cantiere: operaio in codice giallo.

Cade da un ponteggio in cantiere: operaio in codice giallo

Incidente sul lavoro venerdì 9 ottobre a Biella. Un operaio del 1957 è caduto da un ponteggio, finendo su alcuni cavalletti.

Soccorso e trasportato all’ospedale di Ponderano in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita.

I Vigili del Fuoco hanno verificato la sicurezza della struttura. Lo Spresal sta accertando le cause della caduta e il rispetto delle norme di sicurezza.

Immagine di repertorio

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