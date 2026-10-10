BiellaCronaca
Cade da un ponteggio in cantiere: operaio in codice giallo
Incidente sul lavoro a Biella
Cade da un ponteggio in cantiere: operaio in codice giallo.
Cade da un ponteggio in cantiere: operaio in codice giallo
Incidente sul lavoro venerdì 9 ottobre a Biella. Un operaio del 1957 è caduto da un ponteggio, finendo su alcuni cavalletti.
Soccorso e trasportato all’ospedale di Ponderano in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita.
I Vigili del Fuoco hanno verificato la sicurezza della struttura. Lo Spresal sta accertando le cause della caduta e il rispetto delle norme di sicurezza.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Contenuto sponsorizzato
Attualità22 ore fa
Come preparare una buona panissa
Attualità19 ore fa
Sorpresi a fare sesso al parco a Biella: non è reato
Attualità19 ore fa
Grande Biella! Dopo un anno la buca e’ stata chiusa
Attualità1 giorno fa
“Addio mia piccola grande Erica”: lutto nella scuola
Attualità6 ore fa