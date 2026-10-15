Addio ad Antonello Concas, “Lello”, di 61 anni.

Addio ad Antonello Concas, “Lello”, di 61 anni

E’ mancato all’affetto dei suoi cari Antonello Concas, detto Lello, di 61 anni.

Ne danno il triste annuncio le figlie Giulia con Josué, e Silvia con Riccardo; gli adorati nipoti Melissa e il piccolo Santiago Antonello; la compagna Giusi; gli affezionati Nicolò con Martina, e Mattia con Stella; le sorelle Maristella, Marinella e Gabriela, con le rispettive famiglie; gli zii, i cugini, gli amici e i parenti tutti.

E’ possibile fargli visita presso la Casa Funeraria Destefanis, in Biella, Corso San Maurizio 9/A (zona ospedale), con orario 8.30-12 e 14.30-17.30.

I funerali avranno luogo a Biella venerdì 16 ottobre alle ore 15.30, partendo dalla Chiesa parrocchiale di San Sebastiano. Dopo la Santa Messa, si proseguirà per il Cimitero Urbano di Biella.

Il Santo Rosario sarà recitato a Biella, nella Chiesa parrocchiale di San Sebastiano, giovedì 15 ottobre alle ore 18.45.

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