Addio a “Bepi” Benatello, da sempre cuore rossoblu.

Addio a “Bepi” Benatello, da sempre cuore rossoblu

Biella ha perso uno dei suoi tifosi più conosciuti e appassionati. È morto a 89 anni Giuseppe Benatello, per tutti “Bepi” o “Beppe”, una vera istituzione nel mondo degli amanti della palla a spicchi. Seguiva da sempre Pallacanestro Biella, fin dagli inizi della storia del club, senza mai far mancare il proprio sostegno alla squadra.

La sua era una presenza familiare per tanti appassionati biellesi. Prima al vecchio palasport Pajetta, poi al Forum, Benatello aveva accompagnato la crescita della società, vivendo da vicino le emozioni e le soddisfazioni di una passione che per lui non era soltanto sport, ma anche un’importante occasione di incontro e condivisione.

Originario del Veneto, aveva conservato per tutta la vita l’inconfondibile accento della sua terra. A renderlo ancora più amato erano il carattere gioviale, la simpatia e quella battuta sempre pronta che sapeva strappare un sorriso. E poi gli aneddoti sulla giovinezza, che non mancava di raccontare a chi si fermava volentieri ad ascoltarlo.

A ricordarlo è stato anche l’assessore comunale allo Sport, Giacomo Moscarola, che sui social ha dedicato a “Bepi” un messaggio affettuoso, ripensando alle tante partite condivise sugli spalti: «Addio Bepi, quante partite di pallacanestro Biella abbiamo visto insieme, prima al Pajetta poi al Forum, sempre presente», ha scritto Moscarola. Tra i ricordi più belli, anche lo striscione goliardico che la curva gli aveva dedicato in occasione del suo settantesimo compleanno (“Bepi, mai più 69”), un gesto che testimonia il legame speciale costruito negli anni con il popolo rossoblù.

«Anche dopo il basket – ha scritto ancora l’assessore – mi ha sempre fatto piacere scambiare due parole quando ti vedevo che facevi una passeggiata nei pressi dello stadio. Ci mancherai, Bepi».

Giuseppe Benatello ha lasciato il figlio Maurizio con Elena e il nipote Cristian.

Il funerale funerali è stato celebrato mercoledì al Villaggio La Marmora.

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