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Lutto a Viverone per Annalisa Macario: 52 anni

Lascia due figli giovani e i genitori

Pubblicato

9 secondi fa

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Lutto a Viverone per Annalisa Macario: 52 anni

Si è spenta a 52 anni Annalisa Macario di 52 anni. La donna lascia i figli Umberto ed Edoardo, la mamma Tiziana e papà Salvatore. Il funerale sarà celebrato a Viverone oggi pomeriggio alle 15.30 in chiesa parrocchiale.

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