Una giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco, chiamati ad affrontare gli strascichi della nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio provinciale.

Vigili del fuoco: interventi nel Biellese per il maltempo

Le forti precipitazioni e il vento della giornata di domenica 18 ottobre hanno causato disagi diffusi, mettendo a dura prova la viabilità e la stabilità delle infrastrutture.

La criticità principale ha riguardato la presenza di diversi alberi e rami pericolanti lungo la rete stradale. Le segnalazioni più urgenti sono giunte dai territori comunali di Sala Biellese, Salussola, Cossato e Masserano, dove alcune piante ad alto fusto, destabilizzate dal terreno impregnato d’acqua, hanno invaso le carreggiate creando seri rischi per la circolazione automobilistica.

Particolarmente delicata anche la situazione registrata a Benna: qui le piogge piovute con violenza hanno provocato la rottura di alcuni cavi elettrici, causando momentanei disservizi e potenziale pericolo per i residenti.

In tutte le località interessate, il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha permesso di rimuovere gli ostacoli, mettere in sicurezza le linee danneggiate e ripristinare la normale circolazione stradale senza conseguenze per le persone.

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