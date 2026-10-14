La sicurezza è una priorità che la Lega persegue da sempre.

Vigilanza rafforzata: Lega Biella sabato 17 ottobre scende in piazza

Lo certifica il suo impegno legislativo che ha tradotto in legge numerose iniziative: maggiori assunzioni delle Forze di Polizia (dal 2022 a oggi hanno preso servizio complessivamente più di 56.000 unità tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Polizia Penitenziaria e Guardia di finanza e si prevede un’ulteriore assunzione di 27.000 unità entro fine legislatura), sono stati stanziati 156 milioni di euro per il Piano della videosorveglianza, 100 milioni per il contrasto al degrado urbano, 1,2 miliardi per i Piani urbani integrati, 1,9 miliardi per progetti di rigenerazione urbana, 1,5 milioni per l’anno scolastico 2025-26 per progetti di rafforzamento dei controlli antidroga nelle scuole, la possibilità di istituire delle zone a vigilanza rafforzata per prevenire atti illeciti, incrementare il contingente di militari in Strade Sicure dando la possibilità di includere anche Biella nelle città capoluogo che possono usufruire di tale presenza dello Stato.

Sicurezza non è solo repressione, come la stretta su armi bianche e coltelli voluta dalla Lega nella legge “anti maranza”, ma anche affrontare le possibili cause della devianza giovanile: la Lega ha voluto un sistema scolastico che premia ed insegna il merito, la creazione di luoghi di aggregazione e di trasmissione di valori positivi, come quelli dove si pratica lo sport, senza trascurare la responsabilizzazione dei genitori sul problema della dispersione scolastica, introducendo, un reato apposito, sanzionato anche con la possibilità di revocare l’assegno di inclusione, misure contro il cyberbullismo, progetti per abbattere i casi di persistenti barriere linguistiche da parte dei genitori stranieri.

Tanto si è fatto a livello normativo. E Lega Biella, forza politica presente sul territorio e determinata , vuole rappresentarlo anche fisicamente scendendo in piazza, sabato sera prossimo, il 17 ottobre dalle ore 20 a mezzanotte, sia a sostegno e solidarietà alle Forze dell’Ordine, soprattutto al funzionario ferito da un gruppo di giovani, sia portando plasticamente la nostra presenza là dove la situazione serale risulta essere più complicata visti i recenti episodi di violenza: saremo ai Giardini Zumaglini angolo piazza Fons Vitae con un nostro gazebo per sollecitare nuovamente l’applicazione della norma che permette la concretizzazione di una Zona a Vigilanza rafforzata al fine di poter dare una maggior sensazione di sicurezza ai cittadini, auspicando quindi un modello di controllo del territorio sempre più orientato certamente alla prevenzione, ma con uno sguardo soprattutto al rigore, contro ogni possibile degrado: a Biella chi rispetta le regole si deve sentire protetto e chi le viola deve sapere e percepire che pagherà caro per i fatti illeciti che commette.

Roberto Simonetti

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