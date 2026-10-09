AttualitàBiella
Uib: indagine congiunturale mostra un lieve miglioramento
Paolo Barberis Canonico: «Ottimismo sull’arrivo di nuovi ordini»
L’indagine congiunturale realizzata da Unione Industriale Biellese rispetto alle previsioni degli imprenditori sul quarto trimestre 2026 registra nel complesso un lieve miglioramento rispetto al periodo precedente.
Uib: indagine congiunturale mostra un lieve miglioramento
Ecco il saldo fra pessimisti e ottimisti dei principali indicatori sulle previsioni degli imprenditori biellesi dell’industria manifatturiera e del terziario per il quarto trimestre 2026:
- occupazione: 8,2% (era 8,1% lo scorso trimestre),
- produzione totale: 3,7% (era -7,4%% lo scorso trimestre)
- ordini: 6,7% (era a -6,7%% lo scorso trimestre)
- redditività: -9,7% (era a -12,6% lo scorso trimestre)
Il commento di Paolo Barberis Canonico, presidente Uib
A commentare l’indagine è Paolo Barberis Canonico, presidente Uib: “Le previsioni degli imprenditori per questo trimestre indicano un lieve miglioramento rispetto al periodo precedente, con una ripresa dell’ottimismo rispetto a ordini e produzione: se le prospettive per l’occupazione restano stabili, quelle sulla redditività continuano a restare in area negativa. L’indagine previsionale riflette i timori per una fase internazionale che continua ad essere particolarmente complessa, caratterizzata da instabilità geopolitica, incertezza economica e costi energetici in costante aumento. In questo contesto, le nostre imprese continuano a dimostrare grande capacità di reazione, sostenendo con risorse proprie uno sforzo sempre più gravoso per preservare competitività, occupazione e investimenti. Tuttavia, il peggioramento delle aspettative sulla redditività evidenzia come questa forza non possa essere considerata illimitata. L’economia ha bisogno di certezze e di un quadro normativo che favorisca strategie di medio e lungo periodo, anziché ostacolarle. Oggi più che mai è necessario mettere la politica industriale al centro dell’agenda nazionale ed europea, riconoscendo il ruolo fondamentale dell’industria come motore di sviluppo, innovazione e benessere per i territori“.
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