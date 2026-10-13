Tutto pronto per Ben Cuncià dal 6 all’8 novembre

Dal 6 all’8 novembre Biella ospita la nona edizione di Ben Cuncià, il festival diffuso dedicato alla polenta concia biellese. L’iniziativa, organizzata dalla Proloco Biella e Valle Oropa, celebra uno dei piatti simbolo della tradizione locale e invita cittadini e visitatori a vivere un

fine settimana all’insegna del gusto, della convivialità e della scoperta del territorio.

La formula di Ben Cuncià prevede il coinvolgimento di oltre 40 ristoranti di Biella, Oropa e della provincia, fino all’Oasi Zegna che proporranno un menù al prezzo fisso di 30 euro, con la polenta concia protagonista insieme alle specialità della cucina locale. Ogni partecipante riceverà il tradizionale kit di benvenuto da collezione composto dalla tovaglietta, dal cucchiaio in legno e dal grembiule. Sono previsti anche un menù dedicato ai bambini e, in alcuni ristoranti, la possibilità di asporto.

Come da tradizione, anche per la nona edizione di Ben Cuncià il grembiule del kit di benvenuto avrà un nuovo colore. Quest’anno sarà il blu, scelto per mettere al centro il tema dell’acqua e, più in generale, della sostenibilità. A questo messaggio si affiancherà un gesto concreto: parte del ricavato della manifestazione sarà destinata alla realizzazione di tre fontane in sienite della Balma, che verranno donate alla città di Biella ed al territorio biellese.

Indossare il grembiule blu sarà quindi un modo semplice per condividere un messaggio di attenzione al territorio, alle sue risorse e all’ambiente.

Non mancheranno poi le iniziative pensate per promuovere Biella e il Biellese. Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Ben Cuncià Express: sabato 7 e domenica 8 novembre un treno speciale collegherà Novara a Biella, offrendo ai partecipanti una giornata all’insegna del gusto e della compagnia, che prevede la visita guidata della città e il pranzo con menù Ben Cuncià. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Co.Mi.S, Associazione Pendolari Biellesi e le guide escursionistiche Marco Macchieraldo.

Anche quest’anno torna il Dëscuercé, l’iniziativa che accompagnerà gli amanti della natura attraverso boschi, pascoli e paesaggi del nostro territorio, insieme alla guida escursionistica Simona Stirparo, in due escursioni che termineranno con un pranzo al Ben Cuncià. Il

programma prevede per sabato 7 novembre la tratta Favaro – Oropa, attraverso il sentiero

D1 e per domenica 8, Pratetto – Bielmonte, passando dal Bosco del Sorriso.

Confermata anche l’iniziativa fotografica Ben Cun…cheese!, organizzata in collaborazione

con il fotografo biellese Stefano Ceretti: un concorso che invita i partecipanti a condividere

su Instagram gli scatti più belli realizzati durante il festival e a raccontare, attraverso le

immagini, l’atmosfera e i momenti più significativi dell’evento.

Botalla Formaggi realizzerà una forma di toma biellese dedicata alla manifestazione ed

acquistabile nei ristoranti. Non mancherà nemmeno la birra Cuncià una birra gastronomica,

perfetta con la polenta concia con note agrumate e di frutta matura, leggermente dolce, di

corpo con finale amaricante.

Infine The Bielleser dedicherà una copertina speciale alla polenta concia.

Christian Clarizio, presidente della Proloco Biella e Valle Oropa, dichiara: “Siamo alla nona

edizione, ogni anno riusciamo a crescere e far conoscere il nostro territorio a sempre più

persone. Devo ringraziare tutti i ristoratori che si mettono in gioco, è grazie a loro che il week

end della polenta concia biellese è diventata una tradizione ed i partner che aiutano nel

rendere possibile la realizzazione dell’evento, ATL Terre dell’Alto Piemonte, Fondazione

BIellezza, Formaggi Botalla, Distretto del Cibo Biellese, Koodit, Birrificio Oropa, Oasi Zegna,

Pasticceria De Mori, E.on Energia, Molino Borra, Feltyde, Casa del Legno”

Stefano Murdaca, vicepresidente della Proloco Biella e Valle Oropa, aggiunge: “Ben Cuncià

continua a crescere grazie alla partecipazione del pubblico e al passaparola di chi, anno

dopo anno, sceglie di vivere questa esperienza. L’evento unisce sapori genuini, convivialità

e scoperta del territorio, offrendo anche a chi arriva da fuori provincia un’occasione speciale

per conoscere Biella. Prenotare il proprio tavolo è molto semplice, basta accedere al sito

bencuncia.it, sfogliare i menu e chiamare il proprio ristorante preferito. Tutti gli

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