Turno di notte: in 200 al primo spettacolo

Si è concluso con soddisfazione di tutti il primo weekend di “Turno di notte”. Nella serata di sabato 3 ottobre più di 200 spettatori hanno percorso il sentiero operaio che dal Rifugio La Sella di Baltigati scende sino alla “Fabbrica della ruota”. Molti di loro hanno anche approfittato dell’occasione per godersi una polenta concia prima della partenza e le castagne di Auser Valsessera al termine della serata. Tutti indistintamente hanno fatto l’esperienza immersiva della camminata al buio, nel bosco e lungo le Rive Rosse, dove gli attori di Teatrando hanno messo in scena con la collaudata bravura i quattro nuovi quadri di questa dodicesima edizione.

Un convinto apprezzamento è pure arrivato per la novità di quest’anno, l’“esperimento” della domenica pomeriggio, quando le scene sono state recitate nei locali della fabbrica. Così facendo, naturalmente viene a mancare la particolare suggestione dell’ambiente notturno, ma sono maggiormente messe in risalto le qualità interpretative degli attori, permettendo anche a coloro che non se la sentono di affrontare il sentiero di vedere lo spettacolo.

L’appuntamento è ora per le due ultime serate di venerdì 9 e sabato 10. Le prenotazioni si possono effettuare direttamente sul sito di Ars Teatrando o telefonando al numero 333 5283350. In entrambe le serate i gruppi di spettatori/operai partono ogni venti minuti: il primo alle 19,50 e

l’ultimo alle 21,30. Il costo del biglietto intero è di 10 €. Chi vuole prenotare una polenta concia al

Rifugio La Sella può telefonare al 335 7757032 oppure al 348 5193741. Per godersi in sicurezza e

tranquillità l’esperienza si raccomandano vivamente scarponcini e non semplici scarpe da

ginnastica e una torcia a mano o un frontalino.

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