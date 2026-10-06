Tragedia l’altra mattina a Torino, in via Cervino, dove un uomo di 37 anni è morto dopo essere precipitato dal decimo piano di un condominio. L’allarme è scattato intorno alle 9, quando alcuni residenti hanno riferito di aver udito urla provenire dallo stabile e, poco dopo, un forte tonfo.

Tenta di strangolare la compagna, poi si uccide buttandosi dal decimo piano

Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118. Per il 37enne non c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti sono ora concentrati sulle ore e sui minuti che hanno preceduto la morte.

La lite nell’appartamento

Secondo le prime informazioni raccolte dai militari, poco prima l’uomo aveva avuto un violento diverbio con la moglie di 31 anni. Durante la discussione, la donna è stata aggredita sul balcone dell’abitazione e ha riferito di aver subito anche un tentativo di strangolamento.

La 31enne è però riuscita a sottrarsi all’aggressione e a uscire di casa insieme alla figlia piccola, di appena un anno. Madre e bambina hanno trovato rifugio dai vicini, mettendosi così al sicuro.

Le indagini dei carabinieri

Poco dopo la fuga della donna, l’uomo è precipitato dal balcone. L’ipotesi al momento è quella di un gesto volontario, ma saranno gli accertamenti dei carabinieri a definire nel dettaglio la dinamica.

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