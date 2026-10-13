Scontro auto-moto: muore centauro di 47 anni

Un’altra tragedia del sabato pomeriggio insanguina le strade del Novarese. Intorno alle 14:30 di oggi, un drammatico incidente stradale si è consumato a Gozzano lungo via Fratelli Rosselli, il tratto della Strada Statale 229 situato a breve distanza dalla zona del Lido.

A perdere la vita è stato un uomo di 47 anni, che si trovava alla guida della sua motocicletta. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, il mezzo a due ruote si è scontrato violentemente con un’autovettura. L’impatto, estremamente forte, si è rivelato purtroppo fatale per il centauro: i sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Ogni tentativo di rianimazione e di soccorso si è rivelato inutile.

A bordo dell’automobile coinvolta viaggiavano due persone, il conducente e un passeggero. Entrambi sono usciti dall’abitacolo scossi ma sostanzialmente illesi, tanto che per nessuno dei due si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Sul posto sono intervenute celermente le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area, gestire la viabilità ed eseguire i rilievi di rito necessari alla ricostruzione dell’accaduto. Gli agenti sono attualmente al lavoro per chiarire la dinamica esatta del sinistro ed individuare eventuali responsabilità. Il traffico nella zona ha subito inevitabili rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e i successivi rilievi.

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