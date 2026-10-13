Un motociclista di 50 anni è morto nel pomeriggio di sabato 10 ottobre a Castellamonte, lungo la strada provinciale per Castelnuovo Nigra. La vittima è Massimo Arcuri, residente a Torino. L’uomo viaggiava in sella alla propria moto quando si è verificato il violento impatto con una Ford Fiesta nei pressi del ristorante L’Oriente.

Schianto auto contro moto: morto il centauro

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso. Arcuri era stato sbalzato sull’asfalto dopo lo scontro e le sue condizioni sono apparse subito disperate. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il cinquantenne non è stato possibile fare nulla e i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

L’ipotesi di una mancata precedenza

La dinamica precisa resta al centro degli accertamenti dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la Ford Fiesta potrebbe essersi immessa sulla provinciale da un accesso vicino al ristorante proprio mentre sopraggiungeva la motocicletta. Tra le ipotesi viene quindi valutata una mancata precedenza, ma saranno i rilievi a chiarire ogni responsabilità.

Gli occupanti dell’automobile non hanno riportato ferite. Il conducente è stato sottoposto agli accertamenti previsti e il test avrebbe rilevato 1,08 grammi per litro, valore superiore al limite consentito per la guida. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di omicidio stradale e, su disposizione della procura di Ivrea, trasferito in carcere.

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