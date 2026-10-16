E’ stato aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura per la progettazione degli interventi sul complesso monumentale e sulle cappelle del Sacro Monte, nell’ambito del programma dedicato alla tutela del patrimonio storico, alla rigenerazione ambientale e al miglioramento dell’accoglienza culturale e turistica.

Santuario di Oropa: affidato l’incarico di progettazione

L’incarico è stato affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti guidato da SAB S.r.l., per un importo di circa 340.000 euro.

L’aggiudicazione rappresenta un passaggio importante per definire nel dettaglio le opere da realizzare e consentire l’avanzamento delle successive fasi progettuali e attuative. Il percorso di valorizzazione di Oropa ha ricevuto negli ultimi anni un sostegno significativo da parte del Governo nazionale. Ai primi 7 milioni di euro destinati al progetto si sono aggiunti ulteriori 3 milioni nell’ambito del Piano strategico Grandi progetti beni culturali. Il sindaco di Biella, Marzio Olivero, dichiara: «Oropa è un patrimonio straordinario, che appartiene alla storia, alla cultura e all’identità di tutto il nostro territorio. L’aggiudicazione della progettazione rappresenta un passaggio importante per dare concretezza al percorso di recupero e valorizzazione del Santuario”.

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