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Riva. Torna transito veicolare: accolte le richieste dei commercianti

Rivista la precedente decisione

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Riva. Torna transito veicolare: accolte le richieste dei commercianti.

La Giunta comunale di Biella ha stabilito di accogliere le richieste avanzate dai commercianti della zona di Riva, disponendo il ripristino del transito veicolare nell’area precedentemente trasformata in isola pedonale.
La scelta iniziale di pedonalizzare la zona era stata adottata proprio con l’obiettivo di valorizzare le
attività commerciali e rendere maggiormente fruibile lo spazio urbano, anche sulla base delle
esigenze espresse dagli stessi operatori economici.
A seguito di un periodo di sperimentazione, i commercianti hanno tuttavia evidenziato come il
passaggio dei veicoli rispondesse maggiormente alle necessità delle attività presenti nell’area.
L’Amministrazione ha pertanto recepito le nuove indicazioni, rivedendo la precedente decisione e
confermando un approccio improntato all’ascolto, al confronto e alla disponibilità ad adeguare le
scelte alle esigenze concrete del territorio.

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