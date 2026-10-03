Rissa al bar: due persone accoltellate

Vercelli, rissa al bar in viale Rimembranza: due uomini accoltellati, uno è grave

Violenta rissa nelle ultime ore a Vercelli, davanti al Bar dello Sport di viale Rimembranza. Durante la lite due uomini, entrambi di età compresa tra i 40 e i 45 anni, sono rimasti feriti da colpi d’arma da taglio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza medicalizzata e i Carabinieri della Compagnia di Vercelli. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli: uno è stato ricoverato in codice rosso, l’altro in codice giallo.

L’intervento è ancora in corso. I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti, chiarire le cause della lite e identificare tutte le persone coinvolte.

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