Raffica di incidenti stradali per il maltempo.

Ieri 20 ottobre una persona è stata ricoverata al pronto soccorso dopo l’incidente avvenuto a Cossato tra due mezzi. Per fortuna non era grave.

Altro incidente ad Andorno Micca tra un’auto e una moto.

A Vigliano Biellese invece un veicolo condotto da una donna è andato a sbattere contro il guard rail in superstrada. La persona al volante soccorsa dal 118.

Auto fuori carreggiata invece a Quaregna. Per fortuna nessun ferito.

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