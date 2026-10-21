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Raffica di incidenti stradali per il maltempo

Due persone sono state portate al pronto soccorso

Pubblicato

9 minuti fa

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Uccide la moglie e poi si toglie la vita
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Raffica di incidenti stradali per il maltempo.
Ieri 20 ottobre una persona è stata ricoverata al pronto soccorso dopo l’incidente avvenuto a Cossato tra due mezzi. Per fortuna non era grave.
Altro incidente ad Andorno Micca tra un’auto e una moto.
A Vigliano Biellese invece un veicolo condotto da una donna è andato a sbattere contro il guard rail in superstrada. La persona al volante soccorsa dal 118.
Auto fuori carreggiata invece a Quaregna. Per fortuna nessun ferito.

 

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1 Commento

1 Commento

  1. aldo

    21 Ottobre 2026 at 18:09

    rimandateli a scuola guida non è possibile le strade non sono una pista da corsa, sempre la scusa dell’asfalto viscido per la pioggia, ma per favore basta…….

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