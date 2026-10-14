Pro loco di Candelo: una giornata speciale con Stelle Luminose

La Pro Loco di Candelo e la solidarietà: dopo Fumetti al Ricetto, un aiuto concreto per ANGSA Biella e una giornata speciale con Stelle Luminose

Candelo, 13 ottobre 2026 – Archiviata l’undicesima edizione di Fumetti al Ricetto, che il 3 e 4 ottobre ha riempito il borgo medievale di Candelo di autori, illustratori, cosplayer e famiglie, la Pro Loco di Candelo guarda a ciò che il festival ha lasciato oltre il divertimento: due iniziative di solidarietà nate per legare l’evento al territorio e a chi lo vive ogni giorno.

La prima riguarda ANGSA Biella APS, l’associazione che sul territorio biellese sostiene le persone con autismo e le loro famiglie. Grazie a un accordo stretto prima del festival, tutti i biglietti ridotti da 1 euro, dedicati ai bambini e alle persone con disabilità, contribuiranno alla donazione che la Pro Loco farà all’associazione. Un gesto semplice, che non ha chiesto nulla di più ai visitatori: ogni ingresso ridotto si è trasformato da solo in un piccolo aiuto concreto.

La seconda iniziativa ha coinvolto Stelle Luminose. Durante il festival la Pro Loco ha organizzato un laboratorio riservato ai ragazzi dell’associazione, un momento pensato esclusivamente per loro, per vivere il fumetto da protagonisti tra fogli, matite e fantasia, nel cuore del Ricetto.

«Una Pro Loco non organizza soltanto eventi: prova a tenere insieme una comunità», dichiara Irene Viana, presidente della Pro Loco di Candelo. «Fumetti al Ricetto porta ogni anno a Candelo migliaia di persone, e ci sembrava giusto che una parte di questa energia tornasse al territorio, a chi lavora tutto l’anno, spesso lontano dai riflettori, accanto alle persone più fragili e alle loro famiglie. Ringraziamo ANGSA Biella per la fiducia e Stelle Luminose per averci permesso di condividere una giornata che per noi resterà tra i ricordi più belli di questa edizione. Ringraziamo anche tutti i visitatori: senza saperlo, molti di loro hanno partecipato a questo progetto.»

Le due iniziative si inseriscono nell’impegno con cui la Pro Loco di Candelo intende le proprie attività: non solo promozione turistica e culturale del borgo, ma anche attenzione alle persone e alle realtà associative del territorio biellese. Un impegno che l’associazione intende portare avanti anche nei prossimi appuntamenti.

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