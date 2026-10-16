Sospetta di essere inseguita sul bus a Vigliano.

Preoccupata perchè un uomo la segue a Vigliano

Preoccupata una donna ha chiamato prima la sorella e poi i carabinieri. Una pattuglia è intervenuta per verificare che la situazione fosse tranquilla. La donna ha potuto rincasare senza problemi.

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