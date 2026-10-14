Un parapendista di 23 anni è morto venerdì 9 ottobre sulla parete nord dell’Aiguille du Midi, sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Il giovane stava praticando speed riding, disciplina che abbina la discesa con gli sci al volo con una vela di piccole dimensioni.

Precipita con il parapendio: tragedia sul Monte Bianco

Il ragazzo era decollato nelle prime ore del pomeriggio insieme ad alcuni compagni. Quando non lo hanno visto raggiungere il punto previsto per l’atterraggio, gli amici hanno immediatamente dato l’allarme, facendo scattare le operazioni di ricerca in una zona particolarmente impervia e ad alta quota.

Le ricerche con l’elicottero della gendarmeria

A intervenire è stato il Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix. I soccorritori sono decollati a bordo dell’elicottero Choucas 74 e hanno iniziato a sorvolare la parete. Il corpo è stato individuato dall’alto lungo il versante compreso tra l’Aiguille du Midi, a 3.842 metri, e il Plan de l’Aiguille.

Una volta raggiunta la zona, per il 23enne non c’era più nulla da fare. Il medico ha constatato il decesso sul posto, dopo l’intervento dell’equipe sanitaria collegata agli ospedali del Pays du Mont Blanc. Le operazioni si sono svolte in un ambiente montano complesso, dove ogni intervento richiede particolare cautela.

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