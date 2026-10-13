Ha perso il bambino che portava in grembo mentre stava camminando lungo viale Varallo, a Borgosesia.

Perde il bimbo che portava in grembo mentre cammina

È accaduto martedì 6 ottobre a una giovane donna straniera di circa vent’anni, colpita da un improvviso malore mentre percorreva a piedi una delle strade più frequentate della città. La ragazza era in stato di gravidanza avanzata e purtroppo l’episodio si è concluso con un aborto spontaneo.

La notizia è stata rilanciata dal sito www.notiziaoggi.it

Alcuni passanti si sono immediatamente accorti che la giovane stava male e hanno dato l’allarme, chiedendo l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, insieme ai carabinieri della stazione di Borgosesia. Fin dai primi momenti la situazione è apparsa particolarmente delicata, anche a causa dello stato di avanzamento della gravidanza.

I sanitari intervenuti hanno cercato di affrontare l’emergenza, ma purtroppo per il bambino che la giovane portava in grembo non c’è stato nulla da fare. L’aborto spontaneo si è verificato prima che la donna potesse essere trasferita in ospedale, trasformando un improvviso malore in un episodio dall’esito drammatico.

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