Grande festa e forte senso di comunità al Circolo MCL Ardor di Lessona, che ha inaugurato ufficialmente i propri locali completamente rinnovati.

Nuovi locali al Circolo MCL Ardor di Lessona

Gli importanti interventi di restyling e adeguamento della struttura sono stati realizzati anche grazie al fondamentale contributo ottenuto attraverso il bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (CRB), da sempre vicina alle realtà del territorio. Al piccolo ma sentito momento di festa ha partecipato una calorosa rappresentanza della comunità locale, insieme a figure istituzionali e associative di rilievo. A fare gli onori di casa è stato il Presidente del Circolo, Alessio Forgiarini, che ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come il nuovo volto dell’Ardor rappresenti un punto di ripartenza cruciale per l’aggregazione, la socialità e le attività del paese. All’evento ha presenziato con entusiasmo anche la Vicepresidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori, Clara Lega, che ha voluto portare la vicinanza e il plauso dell’intera rete provinciale MCL per il costante impegno del circolo lessonese nel mantenere vivi i valori di solidarietà e condivisione. Il momento culminante e solenne della giornata è stato sancito dalla tradizionale benedizione dei locali, officiata dal Can. Don Fulvio Dettoma, che ha augurato al Circolo MCL Ardor di continuare a essere una casa accogliente, un luogo di incontro intergenerazionale e un punto di riferimento per il benessere spirituale e sociale di tutti i cittadini di Lessona. Con questa veste rinnovata, più moderna e funzionale, il Circolo MCL Ardor si conferma un pilastro insostituibile della vita sociale del paese, pronto a ospitare nuove iniziative e a stringere ancora di più i legami all’interno della comunità.

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