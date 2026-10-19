La Polizia Locale di Biella mantiene alta l’attenzione sulla circolazione dei monopattini elettrici, attraverso un’attività di controllo volta a contrastare i comportamenti irregolari e a promuovere una maggiore sicurezza sulle strade cittadine.

Monopattini elettrici: registrate a Biella 132 violazioni

I dati aggiornati al 30 settembre 2026 riportano 144 verbali complessivi, di cui 132 relativi a violazioni specifiche della normativa sui monopattini elettrici e ulteriori 12 riferiti ad altre disposizioni del Codice della strada.

Tra le violazioni specifiche più ricorrenti figurano 40 sanzioni per mancato utilizzo del casco protettivo, a cui si aggiungono 2 contestazioni per l’utilizzo di un casco non conforme alle norme tecniche previste. Sono inoltre 24 i verbali per mancata esposizione del contrassegno identificativo e 21 quelli per circolazione senza assicurazione RCA.

Altre 14 violazioni riguardano il trasporto di persone, oggetti o animali, mentre ulteriori contestazioni interessano la circolazione su strade non consentite, il transito contromano, le caratteristiche tecniche dei mezzi e il mancato rispetto degli obblighi relativi all’età dei conducenti, alle dotazioni e alle modalità di circolazione.

Numeri che confermano l’importanza di proseguire con verifiche mirate. L’attività della Polizia Locale non ha soltanto una finalità sanzionatoria, ma punta soprattutto a sensibilizzare gli utenti sull’importanza di comportamenti responsabili. Il rispetto delle disposizioni è infatti fondamentale per la tutela degli stessi conducenti dei monopattini, particolarmente esposti in caso di incidente, e per la sicurezza di tutti gli altri utenti della strada.

L’assessore alla Polizia Locale, Giacomo Moscarola, dichiara: «Ringrazio il personale della Polizia Locale per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio e per l’attenzione dedicata anche a questo ambito della sicurezza stradale. Ho chiesto di intensificare i controlli sulla circolazione dei monopattini elettrici, perché è necessario contrastare i comportamenti irregolari e, allo stesso tempo,

sensibilizzare gli utenti al rispetto delle norme.

Il numero delle violazioni riscontrate dimostra quanto sia importante mantenere alta l’attenzione. Il casco, l’assicurazione, il contrassegno identificativo e tutte le altre prescrizioni previste non sono formalità burocratiche, ma obblighi che rispondono a precise esigenze di sicurezza. In particolare, vogliamo far comprendere che le regole servono innanzitutto a proteggere chi utilizza questi mezzi, oltre a garantire una convivenza più sicura sulle strade.

Come Amministrazione continueremo a sostenere il lavoro della Polizia Locale e a promuovere controlli puntuali. L'obiettivo non è fare cassa, ma prevenire situazioni di pericolo e favorire una mobilità responsabile. Chi utilizza correttamente il monopattino non deve temere i controlli; chi invece viola le disposizioni deve sapere che le irregolarità saranno contrastate.

La sicurezza stradale riguarda tutti e non può essere considerata facoltativa. Per questo continueremo a lavorare affinché il rispetto delle regole sia un principio imprescindibile per chiunque si muova sulle strade della nostra città».

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