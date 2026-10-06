Michele Ansermino è stato nominato dall’Assemblea dei Comuni alla guida del Consiglio di amministrazione di CO.S.R.A.B. (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese).

Michele Ansermino è presidente di Cosrab

La scelta segna un percorso nel segno della continuità: Ansermino faceva infatti già parte del CdA consorziale dal 2024.

Attualmente assessore a Candelo con deleghe a urbanistica, lavori pubblici e ambiente, Ansermino vanta una lunga esperienza professionale e amministrativa. Geometra con trent’anni di libera professione alle spalle, ha lavorato presso l’Ufficio tecnico di Cossato ed è oggi dipendente del Comune di Pollone. Un profilo tecnico e istituzionale che garantisce una profonda conoscenza delle dinamiche del territorio e della gestione dei servizi ambientali.

“Voglio ringraziare l’assemblea dei Sindaci per la fiducia accordatami, il Presidente uscente e i colleghi del CdA”, ha dichiarato il neo presidente. “La gestione dei rifiuti e la tutela ambientale sono sfide complesse e cruciali. Potremo affrontarle con successo solo lavorando in totale sinergia: è fondamentale un impegno corale tra CO.S.R.A.B., SEAB e tutti i Comuni del consorzio”.

Un passaggio centrale del suo intervento è stato dedicato alla comunità: “L’anello fondamentale restano i cittadini. La loro collaborazione quotidiana e il loro senso civico rappresentano la vera chiave per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che ci siamo prefissati per il Biellese”.

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