Malore improvviso in casa: arriva l’elisoccorso ma non ce l’ha fatta.

Tragedia oggi a Caprile in frazione Persica. Roberto Bazzano di 59 anni si è sentito male. La moglie ha chiamato il 118, sul posto è intervenuto l’elisoccorso. Ma all’arrivo dei sanitari per l’uomo non c’era più nulla da fare.

L’uomo era molto conosciuto in paese.

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