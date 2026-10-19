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Malore improvviso in casa: arriva l’elisoccorso ma non ce l’ha fatta

L’uomo si è spento a 59 anni

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2 minuti fa

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crosa piange silvio rottin
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Malore improvviso in casa: arriva l’elisoccorso ma non ce l’ha fatta.

Tragedia oggi a Caprile in frazione Persica. Roberto Bazzano di 59 anni si è sentito male. La moglie ha chiamato il 118, sul posto è intervenuto l’elisoccorso. Ma all’arrivo dei sanitari per l’uomo non c’era più nulla da fare.

L’uomo era molto conosciuto in paese.

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