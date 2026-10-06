Maestra di 32 anni morta all’improvviso

Sui social del territorio sono immediatamenti apparsi decine di messaggi di cordoglio, vicinanza e ricordo della giovane donna scomparsa. «Non ci sono parole a certe tragedie, riposa in pace e condoglianze alla famiglia» scrive un conoscente. «Mi spiace tantissimo, condoglianze a mamma e papà» è il messaggio di un amico di famiglia.

Simona Beccaria ha lasciato il papà Renato e la mamma Livia, oltre alla sorella Manuela, al compagno Giosuè e l’intera comunità di Maddalene di Fossano.