Attualità
Maestra di 32 anni morta all’improvviso
Una grave malattia ha stroncato la donna in breve tempo. In paese sospesi tutti gli eventi.
La zona di Fossano, nel Cuneese, è in lutto per la morte di Simona Beccaria, 32 anni, giovane maestra della scuola dell’infanzia originaria della frazione Maddalene.
Maestra di 32 anni morta all’improvviso
La sua scomparsa è arrivata in modo improvviso, dopo una gravissima malattia che non le ha lasciato possibilità di salvezza.
Da qualche tempo Simona viveva a Centallo insieme al compagno, ma il legame con la comunità di Maddalene era rimasto fortissimo. La notizia della sua morte ha colpito profondamente familiari, amici e quanti l’avevano conosciuta.
La Pro loco annulla tutte le iniziative
In segno di rispetto, la Pro loco ha deciso di cancellare o rinviare gli appuntamenti previsti tra il 4 e il 6 ottobre. Tutte le manifestazioni sono state sospese per il lutto, trasformando il fine settimana in un momento di raccoglimento.
Sui social del territorio sono immediatamenti apparsi decine di messaggi di cordoglio, vicinanza e ricordo della giovane donna scomparsa. «Non ci sono parole a certe tragedie, riposa in pace e condoglianze alla famiglia» scrive un conoscente. «Mi spiace tantissimo, condoglianze a mamma e papà» è il messaggio di un amico di famiglia.
Simona Beccaria ha lasciato il papà Renato e la mamma Livia, oltre alla sorella Manuela, al compagno Giosuè e l’intera comunità di Maddalene di Fossano.
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