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Maestra di 32 anni morta all’improvviso

Una grave malattia ha stroncato la donna in breve tempo. In paese sospesi tutti gli eventi.

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ex vigile dl fuoco stroncato da un malore
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La zona di Fossano, nel Cuneese, è in lutto per la morte di Simona Beccaria, 32 anni, giovane maestra della scuola dell’infanzia originaria della frazione Maddalene.

Maestra di 32 anni morta all’improvviso

La sua scomparsa è arrivata in modo improvviso, dopo una gravissima malattia che non le ha lasciato possibilità di salvezza.

Da qualche tempo Simona viveva a Centallo insieme al compagno, ma il legame con la comunità di Maddalene era rimasto fortissimo. La notizia della sua morte ha colpito profondamente familiari, amici e quanti l’avevano conosciuta.

La Pro loco annulla tutte le iniziative

In segno di rispetto, la Pro loco ha deciso di cancellare o rinviare gli appuntamenti previsti tra il 4 e il 6 ottobre. Tutte le manifestazioni sono state sospese per il lutto, trasformando il fine settimana in un momento di raccoglimento.

«La Pro loco esprime il proprio cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia», si legge nel messaggio diffuso sui social. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di vivere questi giorni con silenzio, sobrietà e partecipazione al dolore collettivo.

Sui social del territorio sono immediatamenti apparsi decine di messaggi di cordoglio, vicinanza e ricordo della giovane donna scomparsa. «Non ci sono parole a certe tragedie, riposa in pace e condoglianze alla famiglia» scrive un conoscente. «Mi spiace tantissimo, condoglianze a mamma e papà» è il messaggio di un amico di famiglia.

Simona Beccaria ha lasciato il papà Renato e la mamma Livia, oltre alla sorella Manuela, al compagno Giosuè e l’intera comunità di Maddalene di Fossano.

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