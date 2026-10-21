La pioggia non smette: decine di interventi nel Biellese.

Decine di chiamate ai numeri di emergenza stamattina per alberi caduti lungo le strade biellesi. Vigili del fuoco in azione con diverse squadre per cercare di rispondere a tutte le chiamate.

A Portula lungo la strada tra Pratrivero e Portula è caduta una pianta che ha occupato l’intera sede stradale. Nessuna auto è rimasta per fortuna coinvolta.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook