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La pioggia non smette: decine di interventi nel Biellese

A Portula una pianta lungo la strada che porta a PRatrivero di Valdilana

Pubblicato

6 secondi fa

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La pioggia non smette: decine di interventi nel Biellese.

Decine di chiamate ai numeri di emergenza stamattina per alberi caduti lungo le strade biellesi. Vigili del fuoco in azione con diverse squadre per cercare di rispondere a tutte le chiamate.

A Portula lungo la strada tra Pratrivero e Portula è caduta una pianta che ha occupato l’intera sede stradale. Nessuna auto è rimasta per fortuna coinvolta.

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