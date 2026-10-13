Inseparabili nella vita: addio alle sorelle Maria Pia e Graziella.

Inseparabili nella vita così come nell’ultimo viaggio, hanno raggiunto la pace del signore due sorelle.

Maria Pia Somma si è spenta a 86 anni, la sorella Graziella a 84 anni.

Maria Pia Somma lascia la figlia Raffaella con il marito Dave e le amate nipoti Ellie e Simona, la sorella Carla e famiglia.

Graziella Somma, 84 anni, vedova Cravello, lascia i figli Flavio e Davide, la cognata Milena e famiglia, la sorella Carla e famiglia.

L’estremo saluto sarà nella sala del commiato del tempio crematorio di Biella con rito religioso dalle 14.30 di giovedì 15 ottobre.

La figlia Raffaella esprime un grazie di cuore a tutto il personale medico, infermieristico e assistenziale dei reparti di geriatria-oncologia e il reparto cura intensiva breve dell’ospedale di Ponderano per la grande disponibilità e umanità dimostrata.

I figli Flavio e Davide ringraziano di cuore tutto il personale di neurologia dell’ospedale di Ponderano per la umanità e la professionalità dimostrata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook