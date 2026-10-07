Il Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile della Città di Biella compie 25 anni.

Il Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile della Città di Biella compie 25 anni

In occasione del 25° anniversario della fondazione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile della Città di Biella, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con i volontari del Gruppo Comunale, organizza per sabato 17 ottobre una giornata di “Porte Aperte alla Protezione Civile della Città di Biella”.

Dalle ore 10 alle 17, la sede della Protezione Civile della Città di Biella, in corso G.A. Rivetti 4/a, sarà aperta alla cittadinanza, che potrà così conoscere i volontari del Gruppo Comunale, visionare attrezzature e automezzi e assistere ad alcune dimostrazioni pratiche. Sarà l’occasione per avvicinarsi al mondo del volontariato di Protezione Civile, informarsi sulle attività svolte e sulle procedure di iscrizione.

Alle ore 11 è previsto un momento istituzionale con una breve cerimonia alla presenza del Sindaco della Città e delle autorità. L’incontro vuole essere principalmente un ringraziamento per il lavoro svolto dai volontari del Gruppo Comunale cittadino che, instancabilmente ormai da 25 anni, prestano gratuitamente la propria attività per il bene non solo della Città di Biella, ma anche degli altri 24 Comuni convenzionati con la Città per i servizi di Protezione Civile, oltre che a livello provinciale, regionale e nazionale attraverso i Coordinamenti Territoriali.

L’evento rientra inoltre nella Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per diffondere e rafforzare la cultura della Protezione Civile, con particolare attenzione all’informazione alla popolazione e alla prevenzione dei rischi connessi alle calamità.

Ad oggi, il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile della Città di Biella è composto da 30 volontari e, con il supporto del personale del Servizio di Protezione Civile cittadino, opera durante tutto l’anno in diverse occasioni, sia per la gestione di allerte ed emergenze collegate ad avversità meteorologiche, sia per attività di supporto alle strutture comunali in occasione di eventi di particolare rilievo.

I volontari sono costantemente formati, sia attraverso attività interne al servizio comunale, sia attraverso la struttura regionale dei Coordinamenti Territoriali, essendo il Gruppo Comunale iscritto a quello di Biella. Vengono inoltre organizzate regolarmente esercitazioni pratiche sull’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione.

Un’importante attività svolta dai volontari è anche quella della formazione e dell’informazione alla popolazione, attraverso l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione negli spazi pubblici e il supporto al personale del Servizio di Protezione Civile della Città di Biella in occasione di incontri nelle scuole.

Il Gruppo Comunale aderisce da anni alla campagna nazionale di sensibilizzazione sui temi della Protezione Civile “Io non rischio”, per la quale i volontari seguono una formazione specifica.

La giornata di sabato 17 ottobre vuole pertanto essere un invito rivolto alla cittadinanza e alle istituzioni, attraverso le autorità e i loro rappresentanti, a conoscere meglio e più da vicino il mondo del volontariato di Protezione Civile e a sostenerne l’attività ai diversi livelli, ogniqualvolta sia chiamato a mettersi al servizio della Città, del territorio e, soprattutto, delle persone in difficoltà.

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