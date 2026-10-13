Gruppo Sella e Legambiente insieme per il “Volunteer Day”.

800 volontari e 320 kg di rifiuti raccolti in 8 cittàCirca 800 dipendenti del gruppo Sella e i loro familiari hanno partecipato, in otto diverse città italiane, al “Volunteer Day”: la giornata di volontariato aziendale realizzata in collaborazione con Legambiente e dedicata alla cura dell’ambiente e alla riqualificazione degli spazi urbani.L’iniziativa si è svolta contemporaneamente a Biella, Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Lecce e Palermo. I volontari si sono impegnati nella pulizia di parchi, giardini e aree pubbliche, nel monitoraggio e nella raccolta dei rifiuti abbandonati, oltre che in interventi di manutenzione e recupero degli arredi urbani.Nel corso delle attività sono stati raccolti complessivamente circa 320 chilogrammi di rifiuti, tra cui 193 chilogrammi di materiale indifferenziato, 44 di vetro, oltre 41 di plastica, 25 di rifiuti ingombranti, oltre 4 di carta e quasi 13 chilogrammi di mozziconi di sigarette. Gli interventi hanno riguardato anche il ripristino di panchine, aree pic-nic, tavoli, staccionate e altri elementi di arredo urbano, con l’obiettivo di prolungarne la durata ed evitarne lo smaltimento anticipato. Un impegno in perfetta linea con i principi dell’economia circolare e con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, inteso a restituire alle comunità locali spazi più curati, accoglienti e fruibili.Tutti i rifiuti raccolti e le attività svolte sono stati misurati e registrati nella “carta di identità del volontariato aziendale”, lo strumento con cui Legambiente rendiconta il tempo dedicato, gli interventi effettuati e i risultati ottenuti, offrendo un riconoscimento ufficiale destinato alle imprese attive nella riqualificazione dei territori.A rendere ancora più significativa la giornata è stata la presenza di PizzAut e Jodok, due progetti di inclusione lavorativa dedicati a persone autistiche e con altre disabilità, che hanno curato il servizio pranzo per i partecipanti nelle tappe di Biella e Milano. Volontari e famiglie hanno così vissuto un momento di convivialità che ha affiancato alla tutela dell’ambiente il valore fondamentale dell’inclusione e delle relazioni.Il “Volunteer Day” si inserisce nell’edizione italiana di “Clean up the World”, la celebre campagna globale promossa nel nostro Paese da Legambiente. L’evento rappresenta una delle più grandi manifestazioni di volontariato aziendale al mondo, finalizzata a promuovere la partecipazione attiva delle persone alla vita delle comunità e alla salvaguardia dell’ambiente, trasformando l’impegno dei singoli in un risultato collettivo e duraturo.

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