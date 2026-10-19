Gli alpini di Mosso ricordano il capogruppo Alessandro Piccolo

Anche le penne nere piangono la prematura scomparsa di Alessandro Piccolo.

Per quasi 10 anni ha guidato la Sezione Alpini di Mosso in veste di capogruppo, un incarico che aveva assunto giovanissimo, diventando il più giovane nella storia del Gruppo e che ha sempre onorato con straordinario impegno, serietà e profonda dedizione.

Con lui se ne va un punto di riferimento solido, un uomo che ha incarnato i valori più puri della solidarietà alpina.

Alessandro lascia un grande vuoto in tutti coloro che hanno potuto conoscerlo e condividere con lui momenti spensierati e profondi al contempo.

Tutti gli Alpini della sezione di Mosso lo ricordano con grande affetto e si stringono al dolore dei suoi cari.

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