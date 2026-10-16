Sabato 31 ottobre 2026 ritorna l’appuntamento annuale con la Giornata Nazionale del Trekking Urbano, che ogni anno invita cittadini e visitatori a scoprire una parte del territorio della nostra città a passo lento, attraverso percorsi che intrecciano storia, cultura e valorizzazione del patrimonio locale.

Giornata nazionale del trekking urbano: iniziative a Biella

La Giornata Nazionale del Trekking Urbano, giunta alla XXIII edizione, invita a rallentare in un mondo che corre veloce, riscoprendo la dimensione del viaggio lento e sostenibile. L’iniziativa, ideata dal Comune di Siena nel 2003, coinvolge quest’anno 81 Comuni italiani, accomunati dalla volontà di promuovere una forma di turismo capace di coniugare conoscenza, movimento e attenzione al territorio.

Il 2026 segna l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, una ricorrenza di grande significato storico, culturale e spirituale. Per questa ragione, la XXIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano ha scelto come filo conduttore “San Francesco 1226-2026: sulle tracce dell’essenziale”, un invito a riscoprire i valori della semplicità, del rapporto con la natura e dell’attenzione verso ciò che ci circonda, attraverso itinerari che raccontano la presenza e l’eredità francescana nelle città italiane.

Il tema nazionale sarà sviluppato a livello locale attraverso il percorso intitolato “Sulle tracce di San Francesco a Biella”, un itinerario che si snoda nel centro cittadino, soffermandosi sugli edifici che testimoniano la presenza di San Francesco e dell’ordine francescano a Biella, riportando alla luce antiche tracce e storie poco conosciute legate al Santo. Il percorso prenderà avvio dal Chiostro di San Sebastiano, oggi sede del Museo del Territorio Biellese, dove è conservata la pala dell’altare maggiore proveniente dalla distrutta chiesa di San Francesco. L’itinerario proseguirà nella vicina Basilica di San Sebastiano, preziosa testimonianza dell’architettura rinascimentale, edificata all’inizio del Cinquecento e oggi officiata dai frati francescani. Il trekking continuerà nella Cattedrale di Santo Stefano dove è custodita la pala attribuita al Maestro dell’Incoronazione, opera che richiama il legame con l’ordine francescano e infine nel cortile dell’Istituto Comprensivo San Francesco d’Assisi, sede dell’antico convento francescano. Un percorso che permetterà di osservare la città da una prospettiva diversa, riscoprendo attraverso luoghi, edifici e opere d’arte una parte significativa della sua storia religiosa e culturale.

Il Vicesindaco e Assessore al Turismo di Biella, Sara Gentile, commenta: “Biella partecipa alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano e, anno dopo anno, questa iniziativa si conferma un’occasione preziosa per riscoprire il nostro territorio attraverso uno sguardo nuovo. Il percorso di quest’anno ci accompagnerà sulle tracce di una presenza, quella francescana, che ha lasciato testimonianze importanti nella storia e nel patrimonio artistico della nostra città, alcune delle quali ancora poco conosciute. Il tema dell’essenziale ci invita inoltre a recuperare il valore del tempo, dell’osservazione e della scoperta, elementi che ben rappresentano lo spirito del trekking urbano. Come Amministrazione continueremo a sostenere con convinzione questa iniziativa, capace di coniugare cultura, turismo sostenibile e benessere, valorizzando le tante ricchezze che Biella custodisce”.

Il percorso, lungo circa 2 chilometri, presenta una difficoltà bassa e un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza. Il ritrovo e la partenza sono fissati per sabato 31 ottobre 2026, alle ore 15.00, presso il Museo del Territorio Biellese. La partecipazione all’iniziativa è gratuita, con

prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 di giovedì 29 ottobre 2026.

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