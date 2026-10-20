Gal Montagne Biellesi: 1 milione di euro per il turismo

Un milione di euro per rilanciare le infrastrutture turistiche e creare o rinnovare spazi dedicati alla comunità, allo sport e alla cultura. È la dotazione del nuovo bando aperto dal GAL Montagne Biellesi, rivolto ai 57 Comuni del territorio — inclusa l’area montana di Biella — per un bacino di oltre 94.000 abitanti. Le risorse provengono dal Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piemonte 2023-2027 e si inseriscono nella strategia locale “A.G.I.Re. – Azioni Generative in REte”.

Il contributo è suddiviso in due linee di finanziamento da 500.000 euro ciascuna. La prima linea punta sullo sviluppo turistico: i Comuni potranno riqualificare itinerari escursionistici, attrezzare aree di sosta e punti panoramici, posizionare colonnine di ricarica per e-bike e potenziare impianti per arrampicata, parapendio o attività lacustri. Una priorità trasversale è l’accessibilità, con un’attenzione particolare verso le famiglie e le persone con disabilità.

La seconda linea si rivolge ai residenti per contrastare lo spopolamento dei borghi. Verranno finanziati teatri, musei, biblioteche, centri polifunzionali, strutture sportive all’aperto e spazi per i servizi alla persona. I punteggi più alti saranno assegnati alle iniziative a sostegno degli anziani, alla valorizzazione delle tradizioni locali e ai servizi per giovani e persone con disabilità.

Possono partecipare Comuni (singoli o associati) ed enti sovracomunali come le Unioni Montane. Il GAL coprirà fino all’80% della spesa, per progetti compresi tra 20.000 e 160.000 euro. Il bando incentiva fortemente la cooperazione: ogni intervento dovrà avere una valenza sovracomunale e le alleanze più ampie otterranno punteggi e finanziamenti maggiori, premiando la gestione condivisa con associazioni e operatori locali.

«È un’occasione concreta per le nostre montagne», dichiara la presidente del GAL, Francesca Delmastro. «Vogliamo un territorio accogliente per i visitatori e ricco di servizi per chi ci vive. Chiediamo ai Comuni di pensare in grande e di farlo insieme».

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