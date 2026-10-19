Un controllo stradale nel tardo pomeriggio del 17 ottobre 2026 a Gaglianico, in via Cascinette, si è concluso con l’arresto di un cittadino marocchino di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti, e la denuncia di un quarantottenne argentino residente nel basso biellese. L’intervento è stato condotto dai militari della Stazione Carabinieri di Candelo.

Fugge all’alt dei carabinieri: arrestato 48enne nel Biellese

L’episodio è avvenuto attorno alle 16:30, quando la pattuglia ha fermato un’auto sospetta guidata dal cittadino argentino. Alla vista dei militari, il passeggero ha aperto lo sportello ed è fuggito a piedi lungo una strada sterrata. Raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento, l’uomo era privo di documenti e ha fornito generalità false.

I rilievi dattiloscopici e fotosegnaletici eseguiti al Comando Provinciale di Biella hanno rivelato la sua vera identità e l’esistenza di un decreto di espulsione del Prefetto di Pavia del 2023, con accompagnamento alla frontiera. Essendo rientrato in Italia prima dei dieci anni previsti, è stato arrestato per violazione del divieto di reingresso e denunciato per false attestazioni a Pubblico Ufficiale.

La perquisizione dell’auto ha inoltre permesso di sequestrare un taglierino e un coltello a serramanico con lame da 4 cm. Per questo motivo, il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi. Dopo la convalida dell’arresto, per il trentaseienne è scattato il divieto di dimora nella provincia di Biella e l’ordine del Questore di lasciare l’Italia entro sette giorni.

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