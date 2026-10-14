Si è sfiorata la tragedia nel pomeriggio lungo la strada Trossi.

Fuga a folle velocità e in contromano sulla Trossi

Teatro di un inseguimento ad alta tensione che ha lasciato senza fiato decine di automobilisti. Tutto è iniziato quando uno scooter di grossa cilindrata ha ignorato l’alt imposto dagli agenti della Polizia Locale, dando vita a una fuga disperata a tutta velocità.

Il motociclista, giunto all’altezza della rotonda in cui confluisce corso Europa, ha spinto al massimo sull’acceleratore nel tentativo di seminare le pattuglie. Una volta superato il primo distributore di benzina lungo la Trossi, la manovra più pericolosa: il guidatore ha invaso la corsia opposta saltando lo spartitraffico e proseguendo la marcia contromano tra i veicoli increduli.

Capita l’impossibilità di proseguire su due ruote, il fuggitivo ha abbandonato il mezzo a bordo strada continuando la corsa a piedi. L’allarme tempestivo ha fatto scattare l’intervento coordinato delle forze dell’ordine: ad intercettarlo e bloccarlo definitivamente sono stati gli agenti della Polizia di Stato.

L’uomo è stato condotto in Questura, dove si trova tuttora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Restano da chiarire i motivi del mancato alt e della successiva, rocambolesca fuga

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